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65 kilogramlık yayın balığı yakaladı

Samsunlu balıkçılar tarafından Bafra ilçesinde bir baraj gölünde yakalanan 65 kilogramlık yayın balığı ilgi topladı.

24.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:12
65 kilogramlık yayın balığı yakaladı
Samsunlu balıkçılar tarafından Bafra ilçesinde bir baraj gölünde yakalanan 65 kilogramlık yayın balığı ilgi topladı.

Samsun'da balıkçılıkla geçimini sağlayan Mehmet Bayrak tarafından en büyüğü 1,5 metre uzunluk ve 65 kilogram ağırlığa sahip olan 3 tane yayın balığı yakalandı. 45, 50 ve 65 kilo ağırlığındaki balıklar tezgahlarda ilgi çekti. Dükkanın önünde sergilenen balıkları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, balıkların kilogramının 25 liradan satılacağı, en büyük balığı almak isteyen bir kişinin yaklaşık bin 600 lirayı gözden çıkarması gerektiği öğrenildi.

Balıkları yakalayan balıkçının oğlu olan Halit Bayrak, "Her zaman gelmiyor ve her zaman yakalanabilecek bir balık değil. Babam bunu yasak başlamadan önce Bafra'da baraj gölünde yakaladı. Çok faydalı proteinli bir balık. 3 tane var şu an. Bütün halde almak isteyene kilosunu 25 liradan satıyoruz. Sadece et olarak almak isteyenlere de 35 liradan veriyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkçılık, Samsun, Bafra, Güncel

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