65 Milyon Euroya Alınan Metrobüsler Kullanılmadan Hurdaya Çıktı

İBB metrobüs projesinin ardından, bu hatta hizmet verecek otobüs arayışına girmişti. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş, tüm itirazlara ve uyarılara rağmen, Hollandalı Advanced Public Trasport Systems (APTS) adlı firmadan Phileas marka, 50 körüklü otobüs alınmasına karar verdi.

Otobüslerin tanesi 1 milyon 307 bin 950 euroya, muadillerinin yaklaşık dört katı fiyata satın alındı. Otobüsler, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamadı. Teknik sorunları ve imalat hataları da olan otobüsler bir yıl sonra arızalanmaya başladı. Kısa sürede araçlar kullanılamaz hale geldi. Aydınlık'ın edindiği bilgilere göre, araçların sadece dörtte biri çalışır durumda. Ancak seyir halindeyken sık sık arızalandıkları ve yolda kaldıkları için hizmete çıkartılmıyorlar.

"İÇLERİNDE OT BİTİYOR"

Aydınlık'tan Irmak Mete'ye bilgi veren bir İETT çalışanı şunları anlattı:

"Bu araçlar ilk geldiğinde ciddi fabrikasyon hataları olduğunu farkettik. Mesela kablo bağlantısı yağmuru almayacak şekilde olması gerekirken ters monte edilmiş. Yedek parçaları da pahalı. Sürekli arıza yaptılar. Bugün bir kısmı çalışıyor ama hiçbir şoför bunları kullanmak istemiyor. Yolda kalıyor. Şu anda garajda bekliyorlar. Yedek parça temini için kullanılıyorlar. Kaportaları dökülmüş, kabloları dışarda, hatta bir aracın içinde ot bittiğini gördüm. Milyonlarca euroya alındılar, hepsi çöp oldu."

TOPBAŞ BERAAT ETMİŞTİ

İBB'nin CHP'li üyesi Hakkı Sağlam, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Topbaş açılan davada 2014'te savunma yapmış, topu İETT'ye atmış ve ihaleyle ilgisi olmadığını savunmuştu. Mahkeme, Topbaş'ın beraatine karar vermişti.