65 yaş aylığı nedir, kimlere verilir? 65 yaş aylığı ne kadar?

SGK 65 yaş maaşı sorgulama… Eylül ayından 3 ayda bir ödenen yaşlılık aylığı artık her ay ödeniyor. 65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak maaştan yararlanabilecekler. 65 yaş aylığı başvuru şartları neler? 65 yaş aylığı ne zaman yatıyor?

Yaşlılık Maaşı Sorgulama Ekranı...

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumundan ( SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor. Daha önceki yıllarda 3 aylık olarak ödenen yaşlılık maaşı artık aylık olarak ödeniyor. Temmuz ayı itibariyle yaşlılık maaşına da zam yapıldı.

65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşları,

2- Özürlü olduklarını (%40 ve üzeri ) tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını doldurmuş bulunan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlar,

3- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlar bu kanundan faydalanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR?

SGK'nın 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç vatandaşa, 65 yaş aylığı veriyor ve söz konusu aylık 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zamlanmıştı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 3 Temmuz itibarıyla enflasyondaki artışa göre 0.13056'dan 0.138459'a çıktı. Yani yüzde 6.05 oranında artarak yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 liradan 637 liraya çıktı.

YAŞLILIK AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?

Yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığı hakkında yapılan torba yasa düzenlemesi ile 3 ayda bir alınan maaşlarda değişiklik yapıldı. Eylül ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte 3 ayda bir ödenen maaş artık her ay düzenli olarak yatırılmaya başlandı. Eylül ayında 65 yaş aylığı 3 aylık şeklinde yatırılırken Ekim ayı başlangıcı ile aylığa dönmüş oldu.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır. Başvuru yapanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, başvuru alındı belgesi verilir. Yapılan bu başvuruların sonucunda, 2022 sayılı kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlanır.