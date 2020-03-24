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65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı

Kahramanmaraş'ta denetim yapan polisleri görüp aracın arkasına saklanan 65 yaş üzeri 3 kişinin gizlendikleri sırada çekilen fotoğrafları, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

24.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:11
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otomobilin arkasına saklandı. O anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı. Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı.

BAŞARILI OLAMADILAR

Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı. Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Elbistan, Polis, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (3)
EKO:Bu birazda bu günlerde tiyatrosal bir görüntü olmuş biraz tebessumle güldüm,
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BRO:Maalesef yaşlılarımız şu an pimi çekilmiş bomba gibiler.
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TUĞBA:Yaramaz çocuk gibi ..ne güldüm koca koca adamlar
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