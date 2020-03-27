65 yaş üstü 50 bin vatandaşa gıda kolisi dağıtılacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlanacağını açıkladı.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlanacağını açıkladı. Bu kapsamda 300 bin gıda kolisinin hazırlığına başlandı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İstanbul Valisi, Ekonomi