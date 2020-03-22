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65 yaş üstü balkonlarda

Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yasağa uyan yaşlılar kendilerini balkona attı.

22.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:57
65 yaş üstü balkonlarda
Korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde yasağa uyan yaşlılar kendilerini balkona attı.

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dün gece 24.00'ten itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından ilçede yasağa uyan 65 yaş üstü yaşlılar havaların da ısınmasıyla balkonlara oturup güzel havanın tadını çıkardılar.

65 yaşındaki Mehmet Ali Kurum, "Devletimiz bizlerin sağlığı için böyle bir yasak koydu. Bizler de bu karara uymak zorundayız. Havaların da güzel olması nedeniyle balkona oturup güneşleniyoruz. İnşallah tüm insanlık bu musibet virüsten bir an önce kurtulur" dedi.

Bu arada İlçe Emniyet Amirliği ilçe merkezi ve kapalı pazar yerinde yaşlı olabileceğini düşündükleri şahısların kimliklerini kontrol ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Hisarcık, Kütahya, Güncel

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