65 yaş üstü bireylere özel spor etkinliği

65 yaş üstü bireylere özel spor etkinliğiBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- BUGÜN SAAT 14.00 İLE 20.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLER İÇİN KAĞITHANE BELEDİYESİ BİR SPOR ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

31.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:35
65 yaş üstü bireylere özel spor etkinliği
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- BUGÜN SAAT 14.00 İLE 20.00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLER İÇİN KAĞITHANE BELEDİYESİ BİR SPOR ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. Alanında uzman eğitmenler tarafından, evlerde kolayca uygulanabilecek egzersizler, sosyal mesafe kuralına uyularak 65 yaş üstü bireylere öğretildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 65 yaş üstü bireyler için Kağıthane Belediyesi bir etkinlik düzenledi. Alanında uzman spor eğitmenler Hasbahçe'de 65 yaş üstü bireylere evlerinde de rahatlıkla uygulayabilecekleri spor eğitimleri verdi. Verilen bu eğitimle evlerinde uzun zamandır hareketsiz kalan 65 yaş üstü bireylerin motivasyonunu arttırılması hedeflendi. Eğitimde profesyoneller, 65 yaş ve üstü bireylere, stepler halinde jimnastik hareketlerinden oluşan kur düzenlendi. Program sonunda ise Kağıthane Belediyesi tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.
'65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERLE SPOR YAPMAK ÇOK KEYİFLİYDİ'
Kağıthane Belediyesi Spor Antrenörü Esra Doğan, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılımın yüksek olduğunu belirten Doğan, 'Çok güzel bir manzara ile birlikteyiz. Çok keyifliyiz. Katılım çok yoğun. Malum kovid19 salgını sebebiyle 65 yaş üstü bireyler uzun bir süredir evlerindelerdi ve çok sıkıldılar. Haliyle bugün spor yapıyoruz ve çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Başkanımız Mevlüt Öztekin öncülüğünde böyle bir proje başlattık. İki gün önce de 18 yaş altı gençlerle birlikteydik. Sporumuzu yaptık. Bugün de 65 yaş üstü bireylerle böyle bir etkinlik yaptık. Oldukça güzel geçiyor. Çok mutluyuz. Amacımız 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkamadıkları zamanı ve şu anda dışarıda oldukları süreyi daha keyifli ve sağlıklı geçirmelerini sağlamak. Aynı zamanda beden sağlıklarını korumak için evde de yapabilecekleri basit egzersizleri uygulatmak ve öğretmek oldu. Katılım çok yoğun. Diğer eğitmen arkadaşlarımızla birlikte bu projede olduğumuz için çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.
65 yaş üstü bireylere özel spor etkinliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kağıthane, Güncel, Haber

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