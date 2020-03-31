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65 yaş üstü bireylerin evine bakım ve temizlik hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kovid-19 salgınını önleme kapsamında yardım hizmetlerini sürdürüyor.

31.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:07
65 yaş üstü bireylerin evine bakım ve temizlik hizmeti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kovid-19 salgınını önleme kapsamında yardım hizmetlerini sürdürüyor. YADES Projesi kapsamında ihtiyacı olan 65 yaş üstü bireylerin evlerinde bakım onarım ve temizlik hizmeti gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınını önleme kapsamında çalışmalarını sürdürürken, yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylerin evlerinde de can güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için hizmet veriyor. Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında uzman gerontologlar eşliğinde evlerde yapılan incelemelerin ardından 65 yaş üstü bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştıracak yenileme ve düzenlemeler yapılıyor. Yalnız yaşamak zorunda kalan bireylerin evde karşılaşabileceği tehlikeli unsurları ortadan kaldırarak can güvenliği tedbirlerini alan ekipler, evin detaylı temizliğini de gerçekleştiriyor.

Felçli yaşlı kadının evi temizlendi

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı uzman temizlik personeli son olarak 85 yaşındaki felçli hasta Durkadın Pat'ın evinde detaylı temizlik gerçekleştirdi. Öncelikle temizlik personelleri tarafından Durkadın teyzenin maskesi takılarak bulunduğu oda dip tırnak temizlendi. Ardından ev havalandırılarak köşe bucak silindi, tozları alınarak dezenfekte edildi. Ekiplerin bir diğer adresi Anafartalar Caddesi'nde yaşayan Halil Halit Akyüz (86) ve Saniye Akyüz (85) çiftinin evi oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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