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65 yaş üstü çiftçilerin fazlalığı üretimi aksatıyor

Sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle tarlalara ulaşamayan 65 yaş üstü çiftçi sayısının fazla olduğu Mersin'de yeni ekim, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarında istenilen seviye yakalanamazken, tarım işçisi bulmakta da zorluk yaşanıyor.

02.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:45
65 yaş üstü çiftçilerin fazlalığı üretimi aksatıyor
Sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle tarlalara ulaşamayan 65 yaş üstü çiftçi sayısının fazla olduğu Mersin 'de yeni ekim, gübreleme ve ilaçlama çalışmalarında istenilen seviye yakalanamazken, tarım işçisi bulmakta da zorluk yaşanıyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Mersin, Ekonomi
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