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65 yaş üstü için 'istisnalar' açıklandı

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı.

22.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:16
65 yaş üstü için 'istisnalar' açıklandı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına getirilecek istisnaları açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ekonomi

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