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65 yaş üstü için kapı kapı dolaşılıp kovayla yemek dağıtılıyor

65 yaş üstü için kapı kapı dolaşılıp kovayla yemek dağıtılıyor Bazı yaşlılar yemeklerini balkondan sarkıttıkları kova ile aldı Antalya'da günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla yeniden yapılandırıldı.

26.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:35
65 yaş üstü için kapı kapı dolaşılıp kovayla yemek dağıtılıyor
Bazı yaşlılar yemeklerini balkondan sarkıttıkları kova ile aldı
ANTALYA - Antalya 'da günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla yeniden yapılandırıldı. Muratpaşa Belediyesi aşevinde hazırlanan menüler, 'evde kal' çağrısına uygun olarak protein ağırlıklı olarak düzenlenirken hijyen, temizlik kulları ve uygulamalar gözden geçirildi. Ev ev dolaşan görevliler 65 yaş üstü vatandaşlara yemeklerini teslim ediyor. Bazı yaşlıların yemekleri, balkondan sarkıttıkları kovanın içine konularak kendilerine ulaştırılıyor.
Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerinde bulunan aşevi de korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü kurallar uygulamaya başladı. Günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayan aşevi, korona virüs salgının korunmak için 'evde kal' çağrısına uyan ve aynı zamanda birinci derecede risk altında bulunan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek şekilde çalışmaları gözden geçirildi.
Evden çıkılmaması dolayısıyla menüler, diyetisyen kontrolünde protein ağırlıklı olmak üzere yeniden düzenlendi. Aşevinin hijyen, temizlik kuralları ve uygulamalar da değerlendirildi. Muratpaşa Belediyesi aşevinde çalışmalar, her sabah önce temizlik çalışmasıyla başlıyor. Tencereler, kepçeler, bıçaklar ve yemek hazırlamakta diğer malzemeler, kullanılmadan önce tek tek dezenfekte ediliyor, yerler yıkanıyor. Temizliğin ardından aşçı ve diğer çalışanlar da kendilerini dezenfekte edip bonelerini, eldivenleri ve maskelerini takıp hazırlıklara başlıyor. Hazırlanan yemekler yine dezenfekte edilmiş araçlara yerleştiriliyor ve özel yemek kapları içinde ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.
Yemeği evlerine kadar hazır halde gelen yaşlılar, önceden yaptıkları müracatın ardından her gün aynı saatte yemeklerinin evlerine kadar getirilmesinden memnun. bazı yaşlılar, evleri uzak olduğu için yemek getirilmesine çok inanmadıklarını ancak hiç aksama olmadan kendilerine ulaştırıldığını söylediler. 65 yaş üstü için kapı kapı dolaşılıp kovayla yemek dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Genel

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65 yaş üstü için kapı kapı dolaşılıp kovayla yemek dağıtılıyor

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