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65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği

Konya'nın Derebucak ilçesinde, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile bu gruba bağlı çalışma grupları tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunan engellilere temizlik kitleri dağıtımı yapıldı.

26.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:13
65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği
Konya 'nın Derebucak ilçesinde, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile bu gruba bağlı çalışma grupları tarafından 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunan engellilere temizlik kitleri dağıtımı yapıldı.

Türkiye genelinde görülmeye başlayan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bir süre önce yurt genelinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan engelli vatandaşlara Derebucak ilçesinde görevliler tarafından evlerine kadar götürülen temizlik kitleri dağıtıldı. Derebucak kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ve bu gruba bağlı kurulan 4 alt çalışma grubu tarafından ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı engeli olan vatandaşlara araçlarla kaldıkları evlerine kadar gidilerek içerisinde 80 derece kolonya, 1 kilogram sıvı sabun, 4'lü el sabunu, 100 adet tek kullanımlık eldiven, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen 3 adet maske, 2'li havlu kağıt, 90'lı ıslak mendilin bulunduğu temizlik kitleri torbası dağıtıldı.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan hayata geçirilen bu hizmetten ilçe genelinde yaşayan toplam 300 ailenin istifade ettiğini belirterek, "Emeği geçen başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde korona virüs salgını ile etkili mücadelemizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istirham ediyorum. ve bir kez daha onlara 'evde kal Derebucak' diyerek çağrımızı yinelemek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Derebucak, Konya, Güncel

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