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65 yaş üstü İngiliz vatandaşı ilaçlarını getiren ekibe bahşiş vermek istedi

Antalya'da yaşayan 65 yaş üstü İngiliz Harold Shorrocks, ilaçlarını getiren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine bahşiş vermek istedi.

05.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:20
65 yaş üstü İngiliz vatandaşı ilaçlarını getiren ekibe bahşiş vermek istedi
Antalya 'da yaşayan 65 yaş üstü İngiliz Harold Shorrocks, ilaçlarını getiren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine bahşiş vermek istedi. Görevliler kabul edemeyeceklerini belirterek teşekkür ettiler.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, korona virüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Her gün sabah 08.00 ile 24.00 saatleri arasında aralıksız hizmette bulunan görevliler ile 65 yaş üstü vatandaşlar arasında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşanıyor. Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş üstü İngiliz Harold Shorrocks, ilaçları bitince 112'den yardım istedi. Bunun üzerine ekipler, Shorrocks'un oturduğu adrese gelerek ihtiyaçlarını not aldı. Görevlilerden ilaçlarının alınması konusunda yardım talebinde bulunan Shorrocks, görevlilere 100 TL verdi. Daha sonra ilaçları temin eden görevliler, tekrar Shorrocks'un kapısını çaldı. İngiliz vatandaş, ilaçlarını aldıktan sonra para üstünü bahşiş olarak vermek istedi. Görevliler ise "Biz görevimizi yaptık. Bunu kabul edemeyiz" diyerek parayı geri iade ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Sabah, Güncel
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