Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı

65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı.

28.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:25
65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı
ERZURUM - Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı.
Bayburt - Erzurum güzergahı Aşkale giriş mevkiinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren uygulamada Bayburt tarafından gelen tüm araçlardaki kişilerin kimlik bilgilerine bakıldı.
Yapılan uygulamada ayrıca Korona virüsüne karşılıkta temassız dijital ateş ölçer ile yolculuk yapan vatandaşların tümünün ateşlerine bakıldı. 65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Aşkale, Genel

Haberin Videosu :

65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

00:48: Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti - Haberler 00:42: Eskişehir'de şehir girişlerinde sağlık kontrolleri en üst seviyeye çıkarıldı - Haberler 00:37: Değirmen makineleri bulunan depoda yangın - Haberler 00:34: ABD'den getirilen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar karantina altına alındı - Haberler 00:33: ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti - Haberler 00:07: Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı 23:19: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık - Haberler 23:00: İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü