65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı
65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı.
28.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:25
65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı
ERZURUM - Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı. Bayburt - Erzurum güzergahı Aşkale giriş mevkiinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren uygulamada Bayburt tarafından gelen tüm araçlardaki kişilerin kimlik bilgilerine bakıldı.Yapılan uygulamada ayrıca Korona virüsüne karşılıkta temassız dijital ateş ölçer ile yolculuk yapan vatandaşların tümünün ateşlerine bakıldı.
ERZURUM - Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 Yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası İlçe girişinde uygulama yaptı. Bayburt - Erzurum güzergahı Aşkale giriş mevkiinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren uygulamada Bayburt tarafından gelen tüm araçlardaki kişilerin kimlik bilgilerine bakıldı.Yapılan uygulamada ayrıca Korona virüsüne karşılıkta temassız dijital ateş ölçer ile yolculuk yapan vatandaşların tümünün ateşlerine bakıldı.
Kaynak: İHA