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65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi

65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi Sivas'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü bir kişi, 155'i arayarak polis ekiplerinden maden suyu istedi Sivas'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü bir kişi, 155'i arayarak...

22.03.2020 21:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:13
65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi
Sivas'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü bir kişi, 155'i arayarak polis ekiplerinden maden suyu istedi
SİVAS - Sivas'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü bir kişi, 155'i arayarak polis ekiplerinden maden suyu istedi.
Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırınca, Sivas Tuzlugöl Mahallesinde yaşayan 68 yaşında ki Ethem Koçak yasağa uyarak evinden dışarı çıkmadı. Evinde maden suyu biten Koçak, 112 acil ihbar hattını arayarak maden suyu ihtiyacının karşılanmasını istedi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu, eşi bir süredir İstanbul'da olduğu için yalnız kalan Koçak'ın evine bıraktılar.
"65 yaş üzeri kimse dışarıya çıkmasın"
Ethem Koçak,65 yaş üzeri kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini ifade ederek, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi. 65 yaş üstü vatandaş 112’yi arayıp maden suyu istedi

Kaynak: İHA

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65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi
Etiketler : Polis, Maden, Genel

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