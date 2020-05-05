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65 yaş üstü vatandaş polisin dur ihtarına uymadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.

65 yaş üstü vatandaş polisin dur ihtarına uymadı
05.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:12
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Tütüncüler kavşağında polis ekiplerince durdurulan şahıs 65 yaş üstü vatandaş çıktı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kuştur Polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir M. yönetimindeki 34 HP 2855 plakalı otomobil Kuştur'da polisin dur ihtarına uymayınca ekipler harekete geçti. Tütüncüler kavşağında durdurulan otomobil sürücüsü "Ben kaçmadım yandan gittim" diyerek kendini savundu. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde Abdülkadir M.'nin 72 yaşında olduğu öğrenildi. Ekmek almaya gittiğini savunan vatandaş cezadan kurtulamadı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Haber
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