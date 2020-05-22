65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR OTOBÜSLE MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için 15 Temmuz Demokrasi Otogarına geldi.

22.05.2020 03:26 | Son Güncelleme: 22.05.2020 03:32
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için 15 Temmuz Demokrasi Otogarına geldi. Otobüslere binen vatandaşlar, aileleri tarafından uğurlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, izinle belgeleriyle memleketlerine gitmek için geceden Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarına geldi. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, otogara aileleri ile gelerek otobüslerini bekledi. Yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs saatleri gelince de sosyal mesafe kuralına uyarak otobüsteki yerlerini aldı. Seyahat edecek yolcuların ve firma yetkililerinin maskeyle eldiven takarak önlem aldıkları da görüldü. Firma yetkilileri yolculuk yapacak vatandaşların izin belgelerini kontrol ettikten sonra otobüs hareket etti.
"SAĞLIK BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Otobüs ile yolculuk yapacak olan Mehmet Yıldız, "Evet bende yolculuk yapacağım, Uşak'a gidecek bilet bulamadığım için Manisa'ya gideceğim. Manisa'dan da Uşak'a gideceğim. Ben Sağlık Bakanımıza bir sefer teşekkür ediyorum. Sıkılmıştık, bunalmıştık iki buçuk aydır. Şimdi bizim öyle güzel oldu ki, en azından bir havamız değişecek rahatladık. Memleketi de görmüş olacağız. İnşallah Bayramdan sonra daha iyi olur, bu sıkıntılar da geçer. Ben bazı gençlere bir öğüt vermek istiyorum. Birbirlerine çok yaklaşıyorlar. Gece 00.00'dan sonra sokağa çıkıyorlar sanki bayram varmış gibi. Her taraf kapalı olduğu halde geziyorlar, virüs böyle tükenmez. Çok dikkat etmeleri lazım, şimdiye kadar dikkat etselerdi çoktan biterdi. İnşallah Bayram sonra da biter rahatlarız" dedi. 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR OTOBÜSLE MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Kaynak: DHA

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