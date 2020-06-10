65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamanın esnetilmesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili normalleşme sürecine geçilmesiyle 65 yaş üstü vatandaşlar da günlük yaşamda rutinlerine dönmeye başladı.

10.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:03
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili normalleşme sürecine geçilmesiyle 65 yaş üstü vatandaşlar da günlük yaşamda rutinlerine dönmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini açıklamasının ardından 65 yaş üzerindeki vatandaşlardan bazıları Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'deki Fatih Camisi'nde bir araya geldi.
Öğle namazını sosyal mesafe kurallarına uyarak kılan cemaat daha sonra cami avlusunda toplanarak sohbet etti
Vatandaşlardan Nihat Fırat, "Devletimiz biz yaşlılara gereken önemi gösterdi. Devletimizin koyduğu kurallara uymak lazım. Diğer vatandaşlara saygılı olmak gerekir ki bu salgını atlatalım. İnşallah bu günleri atlatıp eski günlere döneceğiz." dedi. 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlamanın esnetilmesi

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Mahalle, Kartal, Güncel, Haber

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