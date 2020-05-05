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65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan 65 yaş üzeri bazı vatandaşları telefonla arayarak, Ramazan ayını tebrik etti.

65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği
05.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:10
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan 65 yaş üzeri bazı vatandaşları telefonla arayarak, Ramazan ayını tebrik etti.

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamına maddi ve manevi tüm kaynaklarını Bursalılar için seferber eden Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üzeri olup da sokağa çıkma sınırlaması bulunan kişileri de sağladığı desteklerden mahrum etmiyor. BUSKİ'de kaydı olan 65 yaş üzeri Bursalılar, belediye ekipleri tarafından istisnasız tek tek aranarak, bir ihtiyaçlarının olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu kapsamda; Baruthane Mahallesinde oturan Hasan Hallaç, Erikli Mahallesinde oturan Sevim Günay, Çeltikçi Mahallesinde oturan Mustafa Kutlu ve Dumlupınar Mahallesinde oturan Bekir Kılıç, sürpriz telefon aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesinden Nilüfer'e, İnegöl ilçesinden Osmangazi'ye kadar her ilçeden bir kişiyi arayarak, yaşlıların Ramazan ayını tebrik etti, kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Başkan Aktaş'ın sürpriz telefonuyla heyecanlanan vatandaşlar, gösterilen hassasiyet nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, hayatlarını Bursa'da devam ettiren ve virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan yaşlıları bir an bile olsun yalnız bırakmadıklarını söyledi. BUSKİ'de kaydı bulunan istisnasız herkesin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tek tek arandığını kaydeden Başkan Aktaş, çalışanlara ve yaşlılara moral anlamında kendisinin de zaman zaman telefonla diyalog faaliyetlerine katıldığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri eksizsiz aldıklarını belirten Başkan Aktaş, hayatın normalleşmeye başladığı şu günlerde Bursa'da yaşayan herkesin Ramazan ayını tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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