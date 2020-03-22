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65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulaması

65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından, kolluk kuvvetleri vatandaşları yasak konusunda bilgilendirdi.

22.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:10
65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulaması
65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından, kolluk kuvvetleri vatandaşları yasak konusunda bilgilendirdi.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Yasağın uygulanması ile birlikte kolluk kuvvetleri gün boyunca 65 yaş ve üstü vatandaşları yasak konusunda bilgilendirerek evlerine dönmelerini sağladı.

Özellikle park ve bahçelerde artan kontrollerle yasağa uymayan çok sayıda vatandaş evlerine geri gönderilirken, sokakta önlem alarak dolaşan vatandaşlardan Özkan Karakaya" Öncelikle şunu belirtmek isterim ki çok doğru bir karar alındı. Hepimizin annesi, babası, dayısı, amcası var. Ben babamın tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Evde kesinlikle çıkmamasını söyledim. Bugün sabah işe çıkmadan önce ilk olarak tüm ihtiyaçlarını hallettim. Maalesef mecburiyetten dolayı işe çıkmak zorunda kaldım." diye konuştu - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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