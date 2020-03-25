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65 yaş üstü vatandaşlara telefonla evde kalın uyarısı

Malatya'da yaşlılara telefonla, evde kalın uyarısı yapıldı.

25.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:58
65 yaş üstü vatandaşlara telefonla evde kalın uyarısı
Malatya 'da yaşlılara telefonla, evde kalın uyarısı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Konağı tedbirler ve önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Vefa Konağı kayıtları dikkate alınarak 65 yaş ve üstü 649 vatandaşı ile engelli merkezleri kayıtlarında yer alan 661 kişi telefonla aranarak, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evde kalmaları uyarısında bulunuyor.

Ekipler yaşlılara acil ihtiyaçları için 112 - 155 - 156 ve Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi numarası 444 51 44'ü arayarak ihtiyaçlarını bildirmeleri hususunda bilgilendirme yapıyorlar.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yayınladığı paylaşımda, "Kıymetli büyüklerim, sizler evden çıkmayın. Bir ihtiyacınız, sıkıntınız olursa arayın yeter, biz size ulaşırız. Hürmetle hepinizin ellerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel

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