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65 yaş üstü vatandaşlara üç öğün sıcak yemek hizmeti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar için üç öğün yemek dağıtıyor.

02.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:33
65 yaş üstü vatandaşlara üç öğün sıcak yemek hizmeti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar için üç öğün yemek dağıtıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Emirdağ Belediyesi 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için vermiş olduğu yemek hizmetini üç öğüne çıkardı. Bu kapsamda belediye personelleri vatandaşlara üç öğün sıcak yemek dağıtıyor.

Konu hakkında bilgi veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan koyuncu, "Dünyada ve ulusal çapta geçirdiğimiz bu zor günlerde ilçemiz adına gerekli tüm tedbirleri almanın yanında hizmetlerimize de devam etmekteyiz. Evde kal çağrısına uyan ihtiyaç sahibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yemek öğünleri günde üç öğüne çıkarılmıştır. Evde Bakım Hizmetleri kapsamında başlattığımız projede ise ilçe merkezimize köylerimizi de dahil ettik. Köylerimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızda bu hizmetlerden faydalanacaktır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emirdağ, Afyon, Güncel
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