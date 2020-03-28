Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı

KOCAELİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 3 kişi yakalandı.

28.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:23
65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı

KOCAELİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 3 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 65 yaşın üzerinde Körfez ilçesinde 4, Gebze ilçesinde ise 1 kişiyi telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin M.R.D., S.Y. ve kardeşi S.Y. olduğunu belirledi.  Kocaeli ve Adana'da yapılan operasyonlarla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırdıkları kişilerden aldıkları 20 bin TL, bin 750 dolar, 80 Euro, 7 bilezik, 3 kolye, 2 saat, 4 bileklik, 20 çeyrek altın, 7 yüzük, 1 kolye ucu, 3 Osmanlı Tuğralı altın, 1 Cumhuriyet altını ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:48: Balıkesir'de denetimler ve uyarılar artırıldı - Haber 15:48: KORONAVİRÜSÜ YENEN KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ YAŞADIKLARINI ÇEKTİĞİ VİDEO İLE ANLATTI - Haber 15:48: Mardin'de, 39 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Haber 15:48: Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs Halk Sağlığı Dijital Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdi - Haber 15:48: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin