65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaları nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.R.D., S.Y. tutuklanırken, S.Y.'nin kardeşi S.Y.
28.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:10
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli 'de koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaları nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.R.D., S.Y. tutuklanırken, S.Y.'nin kardeşi S.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA