Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

65 yaş üstü vatandaşların araçlarının muayenesi ertelendi

Koronavirüs Kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi.

27.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:03
65 yaş üstü vatandaşların araçlarının muayenesi ertelendi
Koronavirüs Kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi.

Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak ilan edilen Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını kısıtlamış yada yasaklamıştı.

Söz konusu yasak kapsamında olup ancak motorlu araçlarının muayeneleri gelenler içinde Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması halinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmasa araçların trafikten men edileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Ancak 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, evlerinden çıkamadıkları için Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi kapsamında araç muayenesi fiili imkansızlık nedeniyle yaptıramadıkları, araç muayenesini yaptırmadıkları takdirde karşılaşacakları yaptırımlar, sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan vatandaşlar üzerinde baskı oluşturarak onları dışarı çıkmaya yönelttiği belirtildi. Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları açısından dışarı çıkmaları son derece riskli olan bu vatandaşların evlerinde kalmaları salgınla mücadele için büyük öneme sahip olduğu dikkat çekilerek bu nedenlerle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahiplerinin sokağa çıkma yasağı ilan edildiği tarihten sonraki muayeneleri ertelendiği belirtildi. Ayrıca bu kapsamda olanlar araç muayenelerini yasaklamanın kaldırıldığından 45 gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi kapsamında araç muayenelerini yaptırabilecek. İçişleri Bakanlığı söz konusu mevzuat hükümlerine doğrultusunda bu kapsamda olanları herhangi bir cezai işlem uygulanmamasını, trafik zabıtası tarafından kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesini istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››65 yaş üstü vatandaşların araçlarının muayenesi ertelendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi Haberler
Eski kocası tarafından başından vurulan kadından acı haber geldi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Haberler
Sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Koronaya yakalanan Boris’in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu Haberler
Koronaya yakalanan Boris'in virüsü hafife aldığı sözleri gündem oldu
Türkiye’deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı
Gözler saat 22.00’ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 22.00'ye çevrildi! Erdoğan kameralar karşısına geçecek
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, hastanelerdeki doluluk oranını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:56: Koronavirüsten korunması için barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti - Haber 22:56: Dominik Cumhuriyeti ile Kolombiya, Kovid-19 önlemlerini artırıyor - Haber 22:55: Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi yeniden tutuklandı - Haber 22:55: Mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber 22:54: Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı - Haber 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 21:55: Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Haber 21:41: Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta - Haber 20:55: Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı - Haber