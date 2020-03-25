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65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye imkanları tarafından yapılan aşevinde hazırlanan yemekler, dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretiz olarak götürülüyor.

25.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:25
65 yaş üstü vatandaşların evlerine ücretsiz yemek servisi
Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde belediye imkanları tarafından yapılan aşevinde hazırlanan yemekler, dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretiz olarak götürülüyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından devreye sokulan aşevinde hazırlanan öğle ve akşam yemekleri, ilçe merkezinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan yaşlıların evlerine ücretsiz bir şekilde götürülüyor. Bin kişi kapasiteli aşevinde şuan için 50 yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan 65 yaş üstü ailenin evlerine yemek servis edilirken, ihtiyacı olmayan kişiler de unutulmuyor.

"Evde kalın, sağlıklı kalın"

Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, su süreçte ilçe halkı ve özellikle yaşlılarımızın zamanını vakitlerini evlerinde geçirmelerini rica ederek, "İlaç, gıda, temizlik malzemesi de dahil tüm gıda ihtiyaçlarınızı Gölpazarı Belediyesi olarak karşılamaya başladık. Bugün itibari ile önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerini artık sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu hizmetimizin kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Yaşlılarımız kıymetli büyüklerimiz bize cenabı Allah'ın birer emaneti biz onların dualarıyla ayakta duruyoruz ve hayır dualarına ihtiyacımız var yaşlılarımızın bu süreçte evde kalmalarını zamanlarını evlerinde geçirmelerini özellikler rica ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Gölpazarı, Bilecik, Güncel

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