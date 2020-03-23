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65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini polisler yapıyor

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

23.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:11
Kars 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Kars Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.
Polis, jandarma ve 112 ekipleri, market ve eczaneye giderek vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kars Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 65 yaş üstündeki bir vatandaşın market alışverişini yaparak ürünleri teslim etti.
İhtiyaçları karşılanan karşılanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve polislere teşekkür etti.
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65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini polisler yapıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini polisler yapıyor
Etiketler : Kars, Güncel

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