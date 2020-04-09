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65 yaş üstü ve 20 yaş altına dronlu denetim

65 yaş üstü ve 20 yaş altına dronlu denetimKONYA'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelim alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik drone ile cadde ve sokaklarda denetim yapıyor.

09.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:15
65 yaş üstü ve 20 yaş altına dronlu denetim

65 yaş üstü ve 20 yaş altına dronlu denetim

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelim alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik drone ile cadde ve sokaklarda denetim yapıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde drone ile denetim yapılmaya başlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile özellikle sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ile halka açık parkların kontrolü ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları gibi konularda denetimler yapıyor. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde yaya veya motorize polis ekipleri bölgeye yönlendirilerek vatandaşlar uyarılıyor.

'VATANDAŞIMIZA CEZA UYGULAMA DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİZ?

Vatandaşları sabırlı olmaya davet eden Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 'Son günlerde hepiniz sıkıldınız, biliyoruz. Alınan bu tedbirlerin hepsinin sizin sağlığınız için olduğunu da biliyoruz. Kaymakamlığımızın talimatı ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile genelgelere göre hareket etmek zorundayız. Kaymakamlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüz sokaklarda drone ile kontroller yapıyor. Vatandaşlarımıza ceza uygulama düşüncesi içinde değiliz. Sıkıldığınızı biliyoruz, ancak dayanmalıyız. Hep beraber koronavirüs denilen salgından sıyrılmanın yollarını arıyoruz' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beyşehir, Polis, Güncel
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