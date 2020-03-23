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65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara maaşları evde verilecek

Korona virüs pandemi salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşarın emekli maaşlarını evde alabilmeleri için PTT ve Vefa Sosyal Destek Grubu saha ekipleri gerekli önlemleri alacaklar.

23.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:14
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara maaşları evde verilecek
Korona virüs pandemi salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşarın emekli maaşlarını evde alabilmeleri için PTT ve Vefa Sosyal Destek Grubu saha ekipleri gerekli önlemleri alacaklar.

Dünyada ve Türkiye 'de etkili olan korona virüs pandemi hastalığı ile mücadele edebilmek için alınan karar gereği ikametleri dışına çıkmalarına izin verilmeyen vatandaşların maaşlarını evden alabilmeleri için tedbir alınıyor. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İkametleri dışına çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın emekli maaşlarını alabilmeleri için PTT Kurumu tarafından gerekli tedbirlerin alınarak, evde hizmet uygulaması yapılmasına ve vatandaşların taleplerinin Vefa İletişim Merkezine iletilmesi durumunda bu talepleri PTT ve Vefa Sosyal Destek Grubu saha ekiplerince yerine getirilecektir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, PTT, 3. Sayfa

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