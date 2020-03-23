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65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar 'Sokağa Çıkma Yasağı'nı hiçe sayıyor

Antalya Manavgat ilçesi tarihinin en sakin günlerini yaşarken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar korona virüsünden dolayı konulan 'Sokağa Çıkma Yasağı'nı hiçe sayıyor.

23.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:28
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar 'Sokağa Çıkma Yasağı'nı hiçe sayıyor
Antalya Manavgat ilçesi tarihinin en sakin günlerini yaşarken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar korona virüsünden dolayı konulan 'Sokağa Çıkma Yasağı'nı hiçe sayıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özellikle PTT ve bankalar önünde çok sayıda 65 yaş üzeri vatandaşa rastlanırken, vatandaşlar elektrik, su, telefon faturasının son günü olduğu için çıkmaktan başka çareleri olmadığını iddia etti. Yaşlıları uyaran Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlılarla birlikte işlemlerini tamamladıktan sonra ekip otosuyla yaşlı vatandaşları evlerine kadar götürüp gerekli uyarıları yaptı. Yasağı çiğneyenler arasında bulunan evsiz İsmail Kiraz, gidecek yeri olmadığını, parasının olmadığını söylerken, bir süre sonra çorabından 100 euro çıkarması görenleri şaşkına çevirdi.

Korona virüsünden dolayı 65 yaş üzeri vatandaşlar için konulan 'Sokağa Çıkma Yasağı'nı bazı vatandaşlar tarafından dikkate alınmıyor. PTT ve bankalar önünde oluşan kuyruklarda sık sık 65 yaş üzeri vatandaşlara rastlanıyor. Manavgat'ta sürekli hareket halinde olan ve yasakla ilgili denetimlerde bulunan Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarıyor. PTT ve bankalar önünde oluşan kuyruklardaki vatandaşlar sokağa çıkma yasağının yanında sosyal mesafe kuralı konusunda polisler tarafından uyarılıyor. Yasağı çiğneyen vatandaşların büyük bölümü, elektrik, su ve telefon faturalarının son günü olması, maaşlarını çekerek bu faturaları ödemekten başka çareleri olmadığını bundan dolayı da yasağı çiğnediklerini dile getirdi.

Polisler tarafından uyarılan vatandaşlar, polislerin de yardımıyla işlemlerini tamamladıktan sonra ekip otolarıyla evlerine kadar götürülüyor. Bazı vatandaşların işlemlerin ardından alış-verişlerini de yaptıkları gözlendi. 65 yaş üzeri vatandaşları evlerinden ne pahasına olursa olsun çıkmamaya çağıran yetkililer, 112 ve 155'i aramak suretiyle her türlü yardımı alabileceklerini, ihtiyaçlarının da görevliler tarafından temin edileceğini dile getirdi.

"Sosyal mesafe" kuralı ve "evinde kal" çağrılarına rağmen yine bazı vatandaşların meydanlarda bir araya geldiği ve banklarda oturduğu görüldü.

Esenyurt Meydanı'nın sakin görüntüsüne alışkın olmayan bazı vatandaşların ise hatıra fotoğrafı çekildiği görüldü. Zabıta ekiplerinin meydandaki bankların etrafını bariyer çekerek kapattığı ve 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşları uyardığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manavgat, Antalya, Güncel

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