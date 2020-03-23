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65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 24 saat hizmet

Büyükçekmece Belediyesi "Koronavirüs Kriz Kurulu" ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle evinden çıkamayanların gıda alışverişi ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasında belediye ekiplerinin hizmet vereceğini belirtti.

23.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 24 saat hizmet
Büyükçekmece Belediyesi "Koronavirüs Kriz Kurulu" ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle evinden çıkamayanların gıda alışverişi ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasında belediye ekiplerinin hizmet vereceğini belirtti.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçenin 4 bölgesinde oluşturduğu 16 ekiple evinden çıkamayan ve yalnız yaşayan vatandaşların alışverişini yapacak. Büyükçekmece Belediyesi Çözüm Masası'nın telefonunu arayan vatandaşlar ihtiyaç duydukları gıda malzemesi ve tıbbi ihtiyaçlarını yazdırabilecek. Çözüm masasına temel gıda siparişi için saat 09.00 - 19.00 arası tıbbi ihtiyaçlar içinse 24 saat aranabilecek. Belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine en yakın bakkal, market veya eczaneden alarak evlerine teslim edecek.

"Siz evde kalın, biz hep yanınızdayız"

Büyükçekmece Belediyesi "Koronavirüs Kriz Kurulu" ile bir toplantı gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı belediyenin aldığı önlemleri değerlendirdi. Korona virüsün yayılma hızı yavaşlatılıncaya ve hastalığın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Akgün şöyle konuştu: "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımıza hizmet adına gereken her türlü tedbiri aldık. 4 bölgede oluşturduğumuz 16 ekip, evinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan ve yardım edecek kimsesi bulunmayan vatandaşlarımızın temel gıda ve tıbbi ihtiyaç siparişlerini evlerine en yakın bakkal, market, manav veya eczaneden alarak kendilerine teslim edecektir. Değerli Büyükçekmece ailemiz, evinde kalsın biz onların hep yanında olacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükçekmece, Hasan Akgün, Koronavirüs, Güncel

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