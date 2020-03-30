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65 Yaş üstü ve tüm insanlar için çok önemli bilgiler!

Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu tüm dünyayı ve ülkemizi esir alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile ilgili önemli bilgiler verdi.

30.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:05
65 Yaş üstü ve tüm insanlar için çok önemli bilgiler!

Rodoplu: '65 yaş üzerindeki vatandaşlara ve kronik hastalık tanısı almış olanlara sokağa çıkma yasağı konulması doğru bir karardır. Şimdi, evde kalan bireyleri nasıl koruyabileceğimizi topluma doğru ve basit şekilde anlatabilmeliyiz. Eve döndüğünüzde mutlaka elinizi ve yüzünüzü su ve sabunla yıkamak enfeksiyon kapma riskini düşürecektir. Duş yapmanız sizin ve evdekilerin sağlığını korumanız için önemlidir. Dışarıdan ve marketlerden alınan paketli ürünleri eve geldikten sonra sabunlu suyla yıkanmış nemli bezle sildikten ve temizledikten sonra dolaplara yerleştirebilirsiniz. Ancak dışarıdan geldikten sonra mutlaka önce eller yıkanmalı, sonra aldığınız ürünler temizlenmeli, ardından tekrar eller yıkanmalı. Sokakta ev dışında bulunduğunuz sürede korona virüsün kıyafetlerinize bulaşma olasılığı için önlem olarak eve döndüğünüzde dış giysilerinizi bir askı ile dış ortamda havalandırmanız, yıkanabilir olanları 60 derece ısıda çamaşır deterjanıyla yıkamanız yeterlidir. Evin sürekli havalandırılmasını unutmayalım. Ayakkabılarınızı, ayakkabılıkta diğer ayakkabıların yanına koymadan önce elinize eldiven giyerek, deterjanlı nemli bezle silmeniz yeterlidir. Cep telefonlarınızı en az günde iki kere (3-4 saat aralıkla da olabilir) mutlaka kolonyalı mendille silin. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlü tutalım, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve güçlü tutmak için; Huzur, mutluluk, doğru ve yeterli beslenme, kaliteli uyku, hareket, besin takviyeleri çok çok önemlidir'' dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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