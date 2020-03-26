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65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

26.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:09
Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.
Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.
Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.
B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.
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65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Polis, Güncel

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65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı

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