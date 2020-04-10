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65 yaş üstündekileri teker teker arıyorlar

65 yaş üstündekileri teker teker arıyorlar Bodrum Belediyesi, korona virüs (Covid 19) salgını dolayısıyla evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor.

10.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:44
65 yaş üstündekileri teker teker arıyorlar
MUĞLA - Bodrum Belediyesi, korona virüs (Covid 19) salgını dolayısıyla evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor.
Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, Bodrum'da yaşayan 65 yaş üstü 12 bin 274 vatandaşa ulaşmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 bin 200 vatandaş telefonla aranarak ulaşılırken, diğer vatandaşlar ise adreslerine gidilerek ziyaret edilmeye başlandı.
Aranan vatandaşlara herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulup talepleri alınarak, 7 gün 24 saat arayabilecekleri 444 00 48 çağrı merkezi numarası hatırlatılıyor. 444 00 48'den çağrı merkezini arayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları ise gerekli hijyen tedbirlerini alan Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından karşılanıyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek Bodrum'un farklı mahallelerinden seçilen 65 yaş üstü vatandaşları birebir arayarak bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Talepleri olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat veren Başkan Aras, "Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde evden çıkmaları kısıtlanan büyüklerimiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için, ilgili tüm birimlerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor" dedi. 65 yaş üstündekileri teker teker arıyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Bodrum, Yerel
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