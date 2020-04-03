Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

65 yaş üstüne tüm nakliye-montaj hizmetleri Koçtaş'ta ücretsiz

Koçtaş, 0 850 209 50 50 numaralı Koçtaş Çözüm Merkezi üzerinden alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerine mutfak, mobilya ve banyo dolabı alışverişlerinde nakliye-montaj hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

03.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:26
65 yaş üstüne tüm nakliye-montaj hizmetleri Koçtaş'ta ücretsiz
Koçtaş , 0 850 209 50 50 numaralı Koçtaş Çözüm Merkezi üzerinden alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerine mutfak, mobilya ve banyo dolabı alışverişlerinde nakliye-montaj hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.
Koçtaş açıklamasına göre, Koçtaş, mobil uygulaması ve koctas.com.tr üzerinden 7/24 her ihtiyaca yönelik geniş ürün gamını hijyen kurallarına uygun olarak Türkiye 'nin dört bir yanında bulunan müşterilerinin kapılarına kadar götürerek, yaşamın olduğu her yeri güzelleştirmeye devam ediyor.
Koçtaş, mağazalarının yeniden açılacağı güne kadar mobil uygulamaları ve "koctas.com.tr" ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, bu süreci evlerinde geçiren 65 yaş ve üzeri müşterilerinin yanında olmak amacıyla harekete geçti.
Evdeki küçük tamirat işleri de tamamlanıyor
Koçtaş, 65 yaş ve üzeri müşterilerinin Koçtaş Çözüm Merkezi'ni arayarak verecekleri mutfak, mobilya ve banyo dolabı alışverişlerinde nakliye ve montaj hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.
Koçtaş ayrıca, sipariş sırasında talep edildiğinde ampul takma, kulp sıkma, dolap kapak ayarı, gevşeyen vidayı sıkma, mobilya ayak ayarı gibi evlerdeki küçük tamirat işlerini de tamamlayarak 65 yaş ve üzeri müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Koçtaş, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››65 yaş üstüne tüm nakliye-montaj hizmetleri Koçtaş'ta ücretsiz - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Güncel Haberleri

10:42: Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" klibi - Haber 10:40: Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi - Haber 10:40: Kırşehir'de, belediye şehirde 3 noktaya dezenfekte istasyonu kurdu - Haber 10:40: Kanada'da Covid-19 nedeniyle ekonomik krizden etkilenenlere yardım - Haber 10:39: Prens Charles telekonferansla hastane açılışı yapacak - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:38: Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber