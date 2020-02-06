65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasının devam etmesi için iki farklı formül düşünülüyor

65 yaş üstü kişilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasını sağlayan uygulamanın düzenlenmesi gündemde. Meclis'e sunulması beklenen ve yerel yönetimlere ilişkin yeni düzenlemeler içeren pakette yol ve trafik payı dahil pek çok yeni düzenleme bulunuyor.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre; Özhaseki düzenleme için masada iki teklif olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ilk teklifin 65 yaş üstü vatandaşların mesai saatleri sonrasında indirim haklarının geçerli olması olduğunu ikinci teklifin ise biniş hakkının git gel olarak günde iki tane ile sınırlandırılması olduğunu söyledi.

'BELEDİYE OTOBÜSLERİNE ÖDEME YOK'

Özhaseki şu ifadeleri kullandı: "Sıkıntı şurada tabii ki devlet, Aile Bakanlığı vasıtayla halk otobüslerine birtakım iyileştirmeler yapıyor, aydan aya ödeme yapıyor, bindirdiği emekliler, yaşlılar için. Ama belediye otobüslerine vermiyor aynısını. Belediyeciler diyorlar ki 'biz de mazot yakıyoruz, biz de işçi kullanıyoruz, bizim maliyetimiz daha yüksek halk otobüslerinden çünkü belediye işçileri üç dört kişi çalışıyor, sendikalı işçiler.' Orada böyle bir sıkıntı var.

İkincisi bir de sabah erken saatlerde pik saatlerde özellikle işçi memur herkes işine giderken, öğrenci okuluna giderken 'lütfen ne olur diyorlar onlar da binmesinler, onlar saat 9'dan sonra binsin' diyorlar.

'GİT-GEL OLARAK İKİ BASIM HAKKI'

Bir de akşam pik saatlerde binilmemesi gibi bir teklif var. Bu da olabilir. Ama bir başka teklif de günlük iki tane biniş verin, serbest biniş olursa bundan sonra bu da kötüye kullanılıyor gibi teklifler var. Bana göre ikisi de makul teklifler yani emekli birisinin 65 yaştan büyük birisinin eğer hakikaten işi varsa ne olur 10'dan sonra gitsin, 9.30'dan sonra gitsin gideceği yere, bu makul teklifler bu iki teklifte taslakta duruyor ama hangisine karar verilir…

Ama buna siyaset kurumu karar vermedi daha bunlar teklifler. Yani biniş hakkının günde git ve gel olarak iki tane olması veyahut da belli saatler arasında olması iki teklifte teklif olarak duruyor. İkisi de siyaset kurumunun yahut AK Parti Genel Merkezi'nin oturup da karar vererek 'bu bizim görüşümüzdür' diyerek ortaya koyduğu görüşler değildir."