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'65 yaş' uyarısı yapan belediye başkanına, bastonuyla vurdu

İZMİR'de, sokakta yakınıyla yürürken görülen, 65 yaşın üzerindeki kadın, eve dönmesi için kendisini uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bacağına bastonuyla vurdu.

23.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:28
'65 yaş' uyarısı yapan belediye başkanına, bastonuyla vurdu

İZMİR'de, sokakta yakınıyla yürürken görülen, 65 yaşın üzerindeki kadın, eve dönmesi için kendisini uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bacağına bastonuyla vurdu. Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü.

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, ilçedeki cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirlerini denetlerken, yasak olmasına rağmen yakınıyla birlikte yürüyen 65 yaşın üzerindeki kadını gördü. Sokağa çıkmaması istenen yaş grubundaki kadın, kendisini uyaran Başkan Gürbüz'ün bacağına bastonuyla hafifçe vurdu. Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü. Yaşlı kadın, daha sonra yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Fatih Gürbüz, Foça, Güncel

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