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"65 yaş üzeri vatandaşların araç muayeneleri ertelendi"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi.

29.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:12
Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs kapsamında alınan kararlara vatandaşların en üst düzeyde riayet etmesi istendi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşların piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerini durdurmaları istenilen açıklamada, virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar kent genelinde vatandaşların söz konusu faaliyetlerinin yasaklandığı, toplu olarak bir arada bulunulmaması gerektiği belirtildi.
Belediye, cami ve kolluk birimlerinin kullandıkları sistemler üzerinden vatandaşlara ikaz ve anonslara devam edileceği, zorunlu olmadıkça cadde ve sokaklara çıkılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için ilave tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların araç muayeneleri ertelenmiştir. Bu durumla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır. Alınan karar vatandaşların herhangi bir mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanacaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırşehir, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››'65 yaş üzeri vatandaşların araç muayeneleri ertelendi' - Haberler

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