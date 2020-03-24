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65 yaş üzerindekilere Türkçe ve Arapça anonslar ile dışarı çıkmayın uyarısı

Kilis'te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslarla, 65 yaş ve üzerindeki kişilere sokağa çıkma yasağına uymamaları halinde 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

24.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:58
65 yaş üzerindekilere Türkçe ve Arapça anonslar ile dışarı çıkmayın uyarısı
Kilis 'te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslarla, 65 yaş ve üzerindeki kişilere sokağa çıkma yasağına uymamaları halinde 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

Nüfusundan fazla Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından kentteki tüm camilerden Türkçe ve Arapça anonslar yapılıyor.

Kilis'te park ve bahçelerden bankların kaldırılmasından sonra dahi dışarı çıkanlar olması nedeniyle, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı olduğu bildirildi. Yapılan anonsta, "İhtiyaç durumunda Alo 155-156 numaraları arandığında kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL para cezası, TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Kararı desteklediklerini ifade eden Kilisliler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini ifade ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kilis, Güncel

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