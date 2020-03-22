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65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı (2)

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.

22.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:47
Ankara 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.
İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından Ankara Emniyeti, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaya ekipler oluşturdu.
Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi.
Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderiliyor.
Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor.
Emniyet güçleri bazı yaşlıların taleplerini ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendiriyor.
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65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı (2)

Kaynak: AA

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65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı (2)
Etiketler : Ankara, Güncel

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