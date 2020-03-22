Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı - Haberler

65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması kararına uymayan bazı vatandaşlar...

22.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:00
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması kararına uymayan bazı vatandaşlar Afyonkarahisar'da sokaklarda dolaştı.
Kent Meydanı ve İmaret Camisi çevresindeki park ve bahçelerde gezen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uyarılara rağmen günlük hayatlarına devam ediyor.
66 yaşındaki Hasan Karapunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar'a gezmeye geldiğini söyledi.
Gazetecilerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokakta dolaşmasının sınırlandırıldığını hatırlatması üzerine Karapunar, "Tamam, tamam hoşçakalın." diyerek uzaklaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İmaret Camisi bahçesinde yaşlıların banklara oturduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.
Banklarda oturan yaşlılara kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığı bilgisini paylaştı.
Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığını gören 64 yaşındaki Mevlüt Gedik de bankların arkasından uzaklaştı.
Gazetecilerin, polisleri görünce neden kaçtığı sorusuna Gedik, "Durdum ben. Ben onlara 'balık alacağım' dedim. Bana, 'İyi hadi al da evine git' dediler." yanıtını verdi.
Herhangi bir hastalığının olup olmadığı sorusu üzerine Gedik, şunları söyledi:
"Evet var. Ben kanser hastasıyım. Sadece balık almak için evden çıktım. Hemen alıp eve gideceğim. Balıkçı da zaten şu ileride. Hanım evde temizlik yapıyordu. Benim de canım balık istedi, gidip alıp geleyim dedim. Hanımın, evden çıktığımdan da haberi yoktu. Zaten 3 gündür dışarı çıkmıyorum. Ben kurallara uyuyorum."
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarları değerlendirerek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar yasaklara kulak asmadı
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

İsrail adına ajanlık yapan Fahuri'nin yardımcılarından Hayik, Lübnan'da ölü bulundu - Haber Koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldı - Haber Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı tutuklandı - Haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti Açıklaması - Haber Depremzedeler için konteynerler kuruluyor - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading