Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı - Haberler

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı

Polis ekiplerinin ekip otoları ile eve gelmesi Polis ekiplerin ihtiyaçları evde bulunanlara teslim etmesi Polis ekiplerinin uyarıda bulunması Uygulama ile ilgili 66 yaşındaki Seyfullah Demir'in açıklaması Evde tek başına yaşayan ve ihtiyacı karşılanan 78 yaşındaki Ahmet Bulut'un açıklaması...

22.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:03
Polis ekiplerinin ekip otoları ile eve gelmesi
Polis ekiplerin ihtiyaçları evde bulunanlara teslim etmesi
Polis ekiplerinin uyarıda bulunması
Uygulama ile ilgili 66 yaşındaki Seyfullah Demir'in açıklaması
Evde tek başına yaşayan ve ihtiyacı karşılanan 78 yaşındaki Ahmet Bulut'un açıklaması
- Erzincan
İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Erzincan'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan birçok kişinin ihtiyaçları güvenlik güçlerince sağlanıyor.
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti.
İçişleri Bakanlığınca uygulamaya başlanan önlemlerin ardından 155, 156 ve 112 hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, yardım talebinde bulundu.
İhtiyaçları tek tek not edilen aileler için marketlerden alışveriş yapan güvenlik güçleri, ekip otolarıyla ailelerin belirttiği adrese giderek malzemelerini teslim etti.
Erzincan'da eşi ile birlikte oturan 66 yaşındaki Seyfullah Demir, evinin mutfak ihtiyacı için 155 Polis İmdat hattını aradı.
Demir'in telefonla ilettiği ihtiyaçları not eden çağrı merkezindeki görevli, ekipleri alışverişe yönlendirdi. Kısa sürede Demir'in ihtiyaçlarını karşılayan polis ekibi, alışveriş poşetlerini aileye teslim etti.
İhtiyaç halinde her türlü eksiğinin giderileceği konusunda bilgilendirilen Demir, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı.
Polis ekiplerine teşekkür eden Demir, uygulamadan dolayı memnun olduklarını söyledi.
38 motorize ve 45 yaya ekiple toplam 182 personelin görevlendirildiği Erzincan'da, 192 vatandaş uyarıldı, 45 vatandaş araçla evine bırakıldı ve 20 ailenin siparişleri evlerine bırakıldı.
Ağrı
Ağrı Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yardıma başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Ağrı Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun evlerinden ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya başladığı bildirildi. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını güvenlik güçleri karşıladı
Etiketler : Ahmet Bulut, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti Haberler
Diyanet en çok merak edileni cevapladı! Yıkama şekli ve tabut detayı dikkat çekti
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Haberler
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi Haberler
Kılıçdaroğlu maske takarak kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı Haberler
Cumhurbaşkanı evden çıkmayan Esma Anne ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaştı
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce ’En iyisi yakalanmamak’ diyeceksiniz Haberler
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar

Son Dakika Güncel Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti - Haber İsrail adına ajanlık yapan Fahuri'nin yardımcılarından Hayik, Lübnan'da ölü bulundu - Haber Koronavirüs tedbirleri sonrasında cadde ve sokaklar boşaldı - Haber Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı tutuklandı - Haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti Açıklaması - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading