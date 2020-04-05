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65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evleri dezenfekte edildi - AĞRI

Ağrı, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmaları devam ediyor.

05.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:18
Ağrı , Erzurum , Ardahan ve Kars 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmaları devam ediyor.
Ağrı'da belediye ekipleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara kolonya dağıttı, evlerini dezenfekte etti.
"Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin ailelerin ihtiyaçlarını karşıladığı Taşlıçay ilçesinde, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir'in talimatıyla birçok noktaya dezenfeksiyon istasyonları kuruldu.
Evlerde dezenfeksiyon yapıldığı ilçede, itfaiye ekipleri de cadde ve sokakları yıkadı.
65 yaş ve üstündeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek salgın hakkında bilgilendiren Belediye Başkanı Taşdemir, onları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı, kolonya hediye etti.
İlçede dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Taşdemir, "Cadde ve mahallelerin yollarını yıkadık. Vatandaşların yoğun kullandığı her yere dezenfeksiyon istasyonları kurduk. Bütün yaşlılarımıza kolonya, maske ve eldiven dağıtıyoruz. Aynı zamanda evlerini ilaçlıyoruz. Hizmetlerimize 24 saat aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evleri dezenfekte edildi - AĞRI

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel

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65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evleri dezenfekte edildi - AĞRI
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