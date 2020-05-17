65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kastamonu'da, bugün 12.00-18.00 saatlerine özel serbestlik getirilen, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkma imkanı buldu.

17.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:58
Kastamonu'da, bugün 12.00-18.00 saatlerine özel serbestlik getirilen, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkma imkanı buldu.
Kastamonu'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla güzel havanın tadını çıkardı.
Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile Salı Pazarı Yürüyüş Yolu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Tekerlekli sandalyedeki bazı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadı.
Emniyet ekipleri de zaman zaman vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel, Haber

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