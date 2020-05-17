65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kent Konteyner kente yaşayan depremzede yaşlıların dışarı çıkması 67 yaşındaki Ayşe Akbulut'un konuşması 66 yaşındaki depremzede Samia Sertkaya'nın konuşması Depremzede 73 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın konuşması Şehrin işlek parklarında yürüyüş...

17.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:09
Depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kent
Konteyner kente yaşayan depremzede yaşlıların dışarı çıkması
67 yaşındaki Ayşe Akbulut'un konuşması
66 yaşındaki depremzede Samia Sertkaya'nın konuşması
Depremzede 73 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın konuşması
Şehrin işlek parklarında yürüyüş yapan vatandaşlar
Parklarda oturan vatandaşlar ELAZIĞ - Elazığ'da konteyner kentlerde yaşayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan depremzedeler, sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.
24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan Doğukent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Sivrice Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner kentlerde yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 402 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak dışarı çıktı.
Dışarı çıkan depremzedelerin bazıları şehrin işlek parklarına yürüyüş yapıp temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları ise yakınları ile zaman geçirerek hasret giderdi.
Yaşanan depremden dolayı evi yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan 67 yaşındaki Ayşe Akbulut, yaş kısıtlamasından dolayı dışarı çıkamadığını, kendileri için sağlanan imkandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Biriken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını kaydeden Akbulut, "Allah devletimizden razı olsun. Koronavirüsten dolayı getirilen kısıtlamadan dışarı çıkamıyordum. Bugün bize dışarı çıkma izini verildi. Dışarı çıkacağım için çok mutluyum. Biraz yürüyüp hava alacağım, alışveriş yapıp eksikliklerimi gidereceğim. Dışarıda en çok gezmeyi özledim. Az da olsa biraz nefes alacağız." dedi.
66 yaşındaki depremzede Samia Sertkaya da "Allah devletimize zeval vermesin, bir günlük ömrümüz bile varsa o devletimize feda olsun. Bizi huzura kavuşturdular. Konteyner kentte yaşıyoruz. Yerimiz iyi, huzurluyuz çok şükür. Tek sıkıntımız, dışarı çıkamıyorduk. Sağ olsun devletimiz bugün bize o imkanı da sağladı." ifadelerini kullandı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Yıldız, Elazığ, Güncel, Haber

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