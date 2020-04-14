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65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek ve erzak kolileri dağıtılmaya devam ediliyor

Ataşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolileri ve günlük sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

14.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:01
65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek ve erzak kolileri dağıtılmaya devam ediliyor
Ataşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolileri ve günlük sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

Ataşehir Belediyesi ilçede yaşayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında her gün Ataşehir'in 17 mahallesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımları ulaştırılırken bunun yanı sıra sıcak yemek ve ekmek dağıtımı da tüm hızıyla devam ediyor. Günde 2 öğün 4 çeşit yemek hizmeti sunan Aşevi, haftanın beş günü verilen hizmetini haftanın yedi gününe çıkarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Ataşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre uygun şekilde pişiriliyor. Büyük kazanlarda pişirilen yemekler, büyük bir özenle paketlenerek ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılıyor. Ataşehir'in 17 mahallesinde dağıtılan yardım kolilerinde ise pirinç, makarna, un, zeytinyağı, salça gibi temel gıda ürünleri bulunuyor.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gürsel Sarımaden, "Belediye Başkanımızın talimatıyla kriz merkezimizi oluşturduk. Zaten çalışmalarımız dahilinde ihtiyaç sahipleri belliydi. Kaymakamlığın vefa grubu oluşturmasıyla birlikte 'evde kal' çağrılarından sonra talepler çoğalmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu 15 bin ekmek, 4 bin 700 haneye 2 öğün olmak üzere sıcak yemek ve erzak dağıttık. Ataşehir'de yardım götürmediğimiz ev kalmayacak. Komşularımız evde kaldıkça biz kendilerine ulaşacağız. Vatandaşımızı evde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ataşehir, Güncel
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