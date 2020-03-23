Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››65 yaş ve üstü yaşlılara sıcak yemek dağıtım başlatıldı - Haberler

65 yaş ve üstü yaşlılara sıcak yemek dağıtım başlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesi sonrası harekete geçti.

23.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:08
65 yaş ve üstü yaşlılara sıcak yemek dağıtım başlatıldı

Gelen talep doğrultusunda, yasak yüzünden alışverişe çıkamayan yaşlılara büyükşehir, sıcak yemek ve ekmek dağıtım yapıyor.

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Corona Virüsü (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla verilen ulusal mücadelede "Gönül Seferberliği" başlatan ve bu anlayışla çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede sokağa çıkma yasağı koyduğu 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmadı. Sokağa çıkma yasağıyla beraber alışverişe çıkamayan zengin fakir gözetmeksizin, şu ana kadar 250 yaşlı için yemek ve ekmek dağıtımı yapıldı. Ayrıca durumu olmayan yaşlılara da 1 ay yetecek kuru gıda yardımı dağıttı.

8 ekip, daha öncesinden tespit edilen veya 153 ile Gaziantep İletişim ve Kordinasyon Merkezi (GİKOM) tarafından toplanan talep doğrultusunda her yaşlıya sıcak yemek dağıtımına yasak boyunca devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

İçişleri: "Koronavirüs salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası... - Haber Medikal Sanayi Kümelenme Derneğinden "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulması önerisi - Haber Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı - Haber Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası (2) - Haber Kılıçdaroğlu'ndan, iktidara 13 maddelik 'koronavirüs' paketi önerisi - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading