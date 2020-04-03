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65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında açıklanan destek paketinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılacak olan kolonyalar, Edirne'deki fabrikada üretilip, bakanlığa gönderilmeye başlandı.

03.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:36
65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında açıklanan destek paketinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara dağıtılacak olan kolonyalar, Edirne 'deki fabrikada üretilip, bakanlığa gönderilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadelede açıkladığı destek paketinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz maske ile kolonya dağıtılacağını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kolonya için sektörün önde gelen 8 üreticisinin katılımı ile konsorsiyum oluşturuldu. Bakanlığın kolonya alımında bulunacağı firmalar arasında yer alan, Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja'da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde, diğer üretimler durduruldu. Sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindekilere dağıtılacak kolonyaların üretimine de geçildi. Tesislerde 80 derece ve 200 mililitrelik özel olarak üretilen kolonyaların ilk bölümü, bugün bakanlığa gönderildi. Tesislerde işçilerin vardiya halinde seri ürettiği kolonyalar, firmaların ambalajları ile gönderiliyor.

'DEVLETİMİZİN, MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ'

Pereja Yönetim Kurulu Başkanı Onur Susesi, "Koronavirüs ile mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu bağlamda 'Covid-19' vakasının ilk çıktığından beri diğer tüm kozmetik üretimlerimizi durdurarak, tüm hatlarımızı kolonya üretimine çevirdik. Alkol ithalatında yaşadığımız sıkıntıları iç piyasadan şeker fabrikalarımızın desteği ile aşmaya; üretimlerimizi aksatmadan, üretimimizi tüm halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bu dönemde öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sanayi Bakanımızın sektöre olan desteğinden dolayı müteşekkir olduğumuzu belirtir, bu dönemde çalışanlar ve firma olarak üzerimize düşen her konuda devletimize ve milletimize gerekli destek ve yardımlarımızı esirgemeyeceğimizi tekrar etmek isterim" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Edirne, Güncel
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