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65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

22.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:58
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid 19 önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel ekip oluşturdu.
Polisin 155 ihbar hattına yapılan yardım çağrılarına karşılık veren ekipler, vatandaşların acil ihtiyaçlarını market, büfe gibi yerlerden alarak evlerine götürüyor.
Edremit'in İkizçay Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Nevzat Ür, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden çıkamadığı için polisten yardım istediğini söyledi.
Ür, daha önce de hastalık geçirdiğini dile getirerek, "155'e telefon açtım. Sağ olsunlar bugün polisler geldiler ve ihtiyaçlarımı giderdiler." dedi.
Büfe işletmecisi Serkan San da 65 yaş üzeri vatandaşlara alışverişlerinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Polis ekiplerimizle beraber alışverişleri yapıyoruz. Polisler vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyorlar. Emniyetin bu uygulaması bence çok güzel." ifadelerini kullandı.
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65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Kaynak: AA

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65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını polis karşılıyor
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel

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