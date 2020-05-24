65 yaş ve üzerindekiler bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

24.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:17
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
Antalya'da, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle dışarı çıktı.
Muğla
Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu. Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.
Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.
Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklarda gölgelerde oturmayı tercih etti. 65 yaş ve üzerindekiler bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Burdur, Muğla, Güncel, Haber

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